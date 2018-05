Eurostati andmetel on eestlased Euroopa Liidu kõige suuremad raamatulugejad. Kõige vähem loevad aga prantslased.

Keskmine eestlane kulutab päevas raamatu lugemisele 13 minutit, mis ei tundu ehk väga palju, kuid kui võrrelda teiste uuringus osalenud 15 riigi elanikega, siis on tulemus päris korralik. Näiteks prantslane loeb raamatut vaid 2 minutit päevas, jäädes sellega nimekirja viimasele kohale. Eestlastele järgnevad raamatufänluses soomlased ja poolakad (keskmiselt 12 minutit), ungarlased (keskmiselt 10 minutit) ja kreeklased (keskmiselt 9 minutit). Kuigi Norra pole Euroopa Liidu liige, olid ka nemad uuringus sees ja nagu selgus, samuti raamatuarmastaja rahvas: norrakas veedab päevas keskmiselt 12 minutit lugedes.

Prantsusmaa on teiste võrreldes kaugel viimasel kohal, teised vähem lugejad rahvad on neist hüppeliselt eespool. Itaallane, austerlane ja rumeenlane loevad kõik vähemalt 5 minutit päevas.

Huvitaval kombel, ehkki prantslased väga lugeda ei armasta, on neil kodus üsna palju lugemismaterjali. Ühe teise uuringu raames uurisid teadlased, kui palju on Euroopa riikide elanikel kodus raamatuid, ajalehti ja muud loetavat paberimajandust. Selles edetabelis on prantslased 4. kohal. Kõige rohkem on lektüüri slovakkide kodudes, esiviisikus on ka Saksamaa, Poola ja Austria. Eesti on selles osas 10. kohal.

Kõige vähem on lugemismaterjali kodus aga kreeklastel - kes samas lugemisaktiivsuse osas olid Euroliidus viiendal kohal. Siin võib spekuleerida, kas näiteks prantslastel ja mõnedel teistel käib koju lihtsalt väga palju perioodikaväljaandeid ning kreeklastel mitte, võib-olla on paljud rahvad üle läinud e-lugeritele ega koorma enam riiuleid raamatutega, või siis on harjunud raamatukogus käima. Igal juhul on eestlane raamatutega – mis tahes vormis – sina peal.