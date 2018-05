Euroopa Komisjon esitles esmaspäeval eelnõu, mis keelaks EL-is ära ühekordselt kasutatavad plastiktooted. Nii võivad lettidelt kaduda ühekordsed sööginõud, kõrred kui ka vatitikud, kirjutab dw.com.

Uue direktiivi eesmärk on vähendada plastist tekkinud reostust maismaal ja ookeanides. EL-i ametnikud märkisid, et ühekordselt kasutatavad plastist valmistatud esemed moodustavad ookeaniprügist 70%.

Jaanuaris sõnas säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans: „Kui me ei muuda seda, kuidas me plasti toodame ja kasutame, on 2050. aastaks ookeanides rohkem plasti kui kalu.“

Euroopa elanikud tekitavad igal aastal 25 miljonit tonni plastijäätmeid.