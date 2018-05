Hooldekodu juhataja Enda Väli kinnitas Õhtulehele, et on hoolealuste käest kuulnud samasugust juttu. „Nad rääkisid, et [neljapäeva ööl vastu reedet] kell 1.30–2.00 oli olnud toas mingisugune sõnelus,“ rääkis Väli, kellel pole enda sõnul siiani selget pilti sellest, mis kahe naise vahel Pootsi hooldekodus juhtus. „Ma ei ole selle töötajaga, kes tol öösel tööl oli, rääkida saanud. Kui ma [reede] hommikul läksin hooldekodusse, olid kiirabi ja politsei juba kohal ning meid omavahel kokku ei lastud.“

Kahtluse järgi lõi neljapäeva öösel vastu reedet kella 3.30 ajal 84aastane vanaproua Pärnumaa Pootsi küla hooldekodus kepiga oma 87aastast toakaaslast, kes suri saadud vigastustesse. Tapetud vanaproua kõrvaltoas elav mees ütles Delfile , et prouad olid enne vahejuhtumit omavahel pikalt tülitsenud. „Läksin õhtul kella 11 aegu magama ja kuulsin, et teises toas oli tüli. Kella kahe aegu ärkasin üles ja siis tüli veel kestis,“ rääkis hooldekodu elanik. Mehe sõnul oli tapmises kahtlustatav proua toakaaslast praganud ja temaga tõrelenud: „Ma sulle veel teen!“

Ühtlasi on Välile sõnad peale loetud, et ta ei tohi hoolealustelt vahejuhtumi kohta pärida, kuna uurijad pole Pootsi hooldekodu asukatega ise jõudnud veel rääkida.

Prokuratuur on seni öelnud, et naistel tekkis tüli igapäevaelulistel teemadel. „Oli olmeline olukord, kus tekkisid erimeelsused ja sellest tulenevalt tüli. Me ei taha seda olukorda detailideni kirjeldada, sest me tegelikult ju veel ei tea nii täpselt, milline see oli. Meil on esialgsed viited, aga me ei saa öelda, et täpselt nii juhtus,“ selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.

Reede hommikul helistas Väli kadunukese pojale, et talle öistest sündmustest teada anda. „Tema küll ei süüdistanud juhtunus hooldekodu. Selle ütles ta otse välja,“ meenutas juhataja telefonivestlust. „Tema sõnul on Pootsis väga meeldivad töötajad. Lisaks, kui ta käis oma ema vaatamas, oli tal alati midagi pakkuda teisele memmele.“

Õhtulehele teadaolevalt oli ohver elanud hooldekodus umbes aasta, tapmises kahtlustatav aga pikemalt. Mõlemast vanaprouast oldi hooldekodus heal arvamusel, eelkõige arvati hästi ohvrist, keda iseloomustati armsa memmena.

Kahtlustatava eest korraldasid asju tema lapselapsed, kes helistasid Välile reede ennelõunal, et saada selgust edasise käigu osas. „Algselt ütles politsei ju, et proua kuulatakse üle ja ta tuuakse meile tagasi. See pole ju normaalne,“ ütles Väli. „Nad olid sama ehmunud kui kõik teised ega osanud ette kujutadagi, et midagi sellist võib juhtuda.“

Reedel rääkis Pootsi hooldekodu töötaja Õhtulehele, et personal ei olnud kordagi täheldanud, et vanaprouadel oleks olnud mingil teemal suuri erimeelsusi.

Sama päeva õhtutundidel, vähem kui 24 tundi pärast traagilist vahejuhtumit, peeti hooldekodus kriisikoosolek, et nii töötajad kui ka hoolealused saaksid olukorraga paremini toime tulla. „Tegime selle selleks, et ehmatusest ja šokist paremini välja tulla, et saaks tööd ikkagi normaalselt edasi teha,“ selgitas Väli koosoleku vajadust. „Sai juhtunu üle arutleda, oma emotsioone välja tuua ja tõdeda, et me ei ole üksi.“

Kui küsida Välilt (kes juhib lisaks Pootsi hooldekodule ka Tõstamaa hooldekodu), milliste kaebustega on hoolealused tema poole pöördunud, jääb juhataja mõttesse. „Mul ei tulegi pähe, et hoolealustel oleks midagi suurt kaevata. Eks siin on vahest olnud segadusi ravimitega, et mida me neile anname,“ märkis Väli, eitades ühtlasi probleeme, mis võiksid tekkida inimtüüpide sobimatusest. „Me ikka jälgime, kes kellega kokku sobib, sest inimeste iseloomud on ju erinevad. Vajadusel lahutame inimesi ning paneme neid kellegi teisega kokku elama. Aga nende kahe puhul [kes tülitsesid omavahel reede öösel] ei olnud sobimatusest mingeid märke.“

Praegu on Väli äraootaval seisukohal ega ütle, kas hooldekodu tegi mingeid töökorralduslikke vigu või mitte. „Eks uurimine peab selle välja tooma, mis oli puudu. Praegu ma ei oska midagi selle peale öelda.“