Hillet ja Ilmarit nähti esimest korda koos liikumas 2012. aasta sügisel PÖFFi avamisel. Siis ütles Taska Kroonikale, et neil armuafääri pole ning neid seovad tööasjad. Aastal 2014 külastati aga üheskoos Tom Jonesi kontserti ning ka siis jäi mees kidakeelseks. "Meil on Hillega tööalased suhted ja…" tegi Taska pika mõttepausi ning sõnastas lõpuks: "…ja väga soe sõprus!" ütles ta Õhtulehele.

Küsimusele, kas Taska, kes pihtis mitu aastat tagasi Õhtulehele, et otsib naist, kellega elu lõpuni elada, on lõpuks südamedaami leidnud, vastas mees kolm aastat tagasi: "Päris üksinda ma ei ole ja suveaeg on üldse selline periood, kui inimesed on rohkem armastusele häälestatud. Sa alati loodad, et kõik on õige, aga kas see ka nii on, näitab aeg."