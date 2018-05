Fotogalerii algatuse eesmärgiks on kokku koguda Eesti jaanipäevade iseloomulikud hetked ning see, mis tänaste eestimaalaste silme läbi meie jaanipäeva kõige enam kirjeldavad.

"Läbi aegade on jaanipäeval olnud eriline maagiline tähendus ning kahtlemata on see üks öö, mil kuni tänaseni kantakse edasi sajandite vanuseid traditsioone," rääkis Vabaõhumuuseumi näituseosakonna juhataja Dagmar Ingi.

"Kuid kõik ajalooline on pidevas muutumises ja arengus ning ka jaanipäeval on uusi kombeid, meeleolusid ning kirkaid hetki, mida jäädvustada ja teistega jagada ning seda me osaliste abiga näidata tahamegi," lisas ta.

Ingi kirjeldab, et fotod, mida oodatakse, ei pea olema tingimata suurtest ja erilistest jaanituledest või jaaniüritustest, vaid ka väikestest kodustest jaanipäeva tähistamistest, jaaniöisest loodusest, rõõmsatest sõpruskondadest ja kasvõi jaaniõhtusest peolauast. “Kõik, mis ühel jaaniõhtul on jäädvustatud ja jaanipäeva kirjeldab – see ongi parim läbilõige meie pühade tähistamisest ja traditsiooni hoidmisest."

Jaanifotode galerii algatus on üks osa jaanilaupäeval Eesti vabaõhumuuseumis Eesti 100. juubeliaasta puhul korraldatavast seni suurimast jaanipeost "Ärkamisajast ärkamisajani".

"Muidugi oleks tore saada ka ülesvõtteid, mis jäävad mõnda olulisse ajajärku Eesti kujunemisel, nagu näiteks laulev revolutsioon, kuid nagu öeldud, on kõik fotod jaanipäevast meie jaoks olulised ja oodatud."

Fotosid näidatakse 23. juunil vabaõhumuuseumis toimuval jaanilaupäeva tähistamisel suurtelt ekraanidelt. "Fotodest saame moodustada justkui ajatelje selles osas, kuidas Eestis on läbi ajaloo jaanipäevi tähistatud. Saame fotode abil minna rännakule jaanilaupäevade tähistamisel,” ütles Ingi.