Juuni lõpus alustab reisisaate "Ehh, uhhuduur" järjekordne seiklus Lõuna-Ameerikas, millest võtab osa ka ERR teleajakirjanik ja "Aktuaalse kaamera" ankur Priit Kuusk. Sellega kaasnevad ka "Aktuaalses kaameras" pisikesed muudatused.

ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass rääkis Delfile, et Priit on ära alates jaanipäevast ja taas ekraanil septembrikuus.

"Suvisel perioodil on ka AK-s puhkuste periood ja saated veidi lühemad. Ja nagu igal aastal, käivad ka sel suvel põhiankrute kõrval eetris televaatajatele tuttavad "AK" teised saatejuhid," sõnab Liisu Lass. "Sel aastal majandusuudiste toimetajad-saatejuhid. Priit Kuusk on pärast uhhuduuri taas eetris juba septembri alguses," kinnitab Lass.

Uhhuuduuri-reisid on seltskonnal toimunud iga nelja aasta tagant, esimene neist aastal 2002. "Me ise ütleme, et nagu olümpiamängud. Kui kodus on kõik korras ja tööandjaga läbirääkimised peetud, saame jälle rahuliku südamega sadulasse istuda," sõnab Kuusk portaalile Menu. Seekord vändatakse läbi ligi 3000 kilomeetrit.