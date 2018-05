Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits on veendunud, et turg on uutest kaubanduspindadest täis. Põnevaid brände, mida eestlased pikisilmi on oodanud, ei pruugi veel aga lähiajal Eestis näha.

„On olemas väga palju, mida e-kaubandus ilmselt pakkuda ei suuda alates emotsioonist ja lõpetades sotsiaalsusega. Ja kui kaupmees/kaubanduskeskus suudab end selles suunas edasi arendada, siis arvan, et võidavad kõik, nii tarbija, kaupmees, kaubanduskeskus, kui ka brändi omanik,“ avaldas Pärnits lootust, et päris kaubanduskeskused veel pildist ära ei kao, pigem vastupidi.

Ent mida toovad brändituuled Eesti kaubandusvõrku?