Slupski linnapea Robert Biedron (42) on Poola üks tõusvatest poliitikatähtedest. Ta on ateist Euroopa ühes usupõhisemas riigis. Lisaks sellele on ta ka gei. Biedron on BBC andmeil ainus poliitik Poolas, kes on avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud.

Tänasel päeval kõneldakse Biedronist aga kui võimalikust tulevasest presidendist. Endine Poola president Aleksander Kwasniewski on tungivalt nõudnud tema presidendiks kandideerimist 2020. aastal. Arvamusküsitluste põhjal on Biedron praegu kolmandal kohal, teda edastavad praegune president Andrzej Duda ning Poola endine peaminister ja praegune Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk.

„Ma olen unistaja. Sündisin väga traditsioonilises ja konservatiivses piirkonnas. Olen gei ja olen ka ateist. See pole minu jaoks kerge olnud,“ on 2014. aastal Slupski linnapeaks saanud mees enda kohta öelnud. Parlamenti pääses geiaktivist aga 2011. aastal. „Parlamendiliikmena sain tänaval neli või viis korda peksa,“ tunnistas ta. „Nüüd aga tervitad mind ja naeratavad mulle kõik.“

Poolas on suhtumine homoseksuaalsusesse paranev, kuid omasooliste abielud on seal endiselt keelatud. Biedroni sõnul on ta geiabielusid tunnustavate Euroopa riikide peale äärmiselt kade. „Olen oma partneriga koos juba 15 aastat, kuid abielu on endiselt unistus. On ebaõiglane, et aastal 2018 ei ole kahel teineteist armastaval ja teineteisele pühendunud täiskasvanul võimalik abielluda,“ ütles ta.

Biedroni kriitikute sõnul pole aga kõmulisel poliitikul tõsist programmi ning enamasti on tema puhul tegemist PR-trikkidega. Näiteks usub Newsweeki Poola toimetaja Renata Kim, et Poola jaoks on liialt vara võtta omaks sellise taustaga poliitik. „Meil on väga konservatiivne ühiskond. Rahvas pole sellist inimest veel valmis omaks võtma ei presidendi ega peaministrina,“ lisas ta.