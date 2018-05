Täna 28. mail Tondiraba jäähallis toimuma pidanud Venemaa popstaari Valeri Leontjevi kontsert jääb ära tehnilistel põhjustel. Võtsime ühendust kontserdi korraldaja Tallinn Concert Clubi (TCC) projektijuhi Mihhail Kalashnikoviga, kes keeldus põhjuseid täpsustamast.

"Lihtsalt tehnilised põhjused, mida ei saa täpsustada," lausus mees. "Tavaline inimene ei saa sellest aru," lausus Kalashnikov. Kui palusime selgitada lihtsas keeles, vabandas mees, et tal on vähe aega. "Ma arvan, et mul ei ole selleks praegu aega."

Venemaa estraaditäht jagas 25. mail enda Facebook´i kontol, et on sunnitud ära jätma Tallinna esinemise. "Põhjuseks on kahjuks kohaliku korraldaja ebaprofessionaalsus. Kontserttuuri korraldamise eest vastutav isik ei ole suutnud täita oma kohustusi ega ole ette valmistanud heli-ja muid vajalikke seadmeid. Ma ei saa anda kontserti, kui ei saa tagada teile kvaliteeti, mida soovin. Kahjuks pole meil õigusi enda kontserte Euroopa Liidus ise organiseerida, mistõttu tuleb pöörduda kohalike korraldajate poole. Seega esmakordselt tuuri ajaloos peame me kontserdi ära jätma. Loodame, et te saate oma raha kindlasti tagasi," kirjutas Leontjev oma veebilehel.