One Directioni laulja Louis Tomlinsoni ema suri poolteist aastat tagasi leukeemia tagajärjel. Hiljuti käis ka tema isa vähioperatsioonil.

Daily Maili teatel tehti Tomlinsoni (26) 49aastasele isale Troy Austinile hiljuti elupäästev lõikus, mille käigus eemaldati maksast ligi neljasentimeetrine kasvaja.

"Olen nutnud rõõmupisaraid, sest mul on niivõrd vedanud, et sain oma elus uue võimaluse," ütles Troy Briti kõmulehele The Sun.