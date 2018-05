25. mail lahkus ERR-i venekeelse telekanali ETV+ peatoimetaja kohalt Darja Saar, kellele korraldati sel puhul ka meeleolukas lahkumispidu.

ERRi venekeelne telekanal ETV+ alustas saadete tegemist 2015. aasta septembris ning Saar oli kanali peatoimetaja esimesest päevast alates. Saar kirjutas ETV+ veebilehel peatoimetaja kohalt lahkumise kohta, et tema töösuhe ERR-iga lõppes vastastikusel kokkuleppel. Naise arvates peaks tema koha üle võtma venekeelne ajakirjanik ja telemänedžer. „Kes teab, mis on vene kool, kodakondsusprobleemid ning kes igapäevaselt elab ja suhtleb oma auditooriumiga," ütles ta.

Juhatuse liikme Riina Rõõmuse sõnul on Darja Saar ETV+ programmi käivitamisel teinud ära erakordselt suure ja tänuväärse töö, olnud võimekas ja energiline juht.

ETV+ on Eesti meediamaastikul tänaseks kindlalt kanda kinnitanud ja esimene etapp on edukalt läbitud. Nüüd on aeg astuda järgmisi samme ja mõelda lojaalse auditooriumi sihikindlale kasvatamisele ning kogu ETV+ tegevuse paremale integreerimisele ERR-i teiste kanalite ja tootmisüksustega.



Lähiajal hakkab ETV+ tegevust kureerima juhatuse liige Urmas Oru ning ETV+ omasaadete ja programmi tootmist juhtima produtsent Hannela Lippus, kes on kanali juures olnud selle sünnist saati. Mõlemad omavad teletöös suurt kogemust, mida ETV+ oma järgmisel arenguetapil vajab.