Rickmani arhiivist ilmneb, et näitleja pidas oma rolli liiga napiks. Paberite seas on näiteks produtsent David Haymani kirjutatud postkaart.

"Aitäh, et tegid filmi [2002. aasta filmi "Harry Potter ja saladuste kamber"] edukaks," kirjutab mees, kes valis Rickmani õpetaja Snape'i rolli. "Ma tean, et oled aeg-ajalt kannatuse kaotanud, kuid palun tea, et oled nende filmide oluline osa. Ja sa oled suurepärane."