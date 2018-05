Elamuarendusettevõte Bonava pälvis esimese kinnisvaraarendajana Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi poolt kvaliteedimärgise, mis omistatakse ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Bonava osales Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt läbiviidavas Indeksis käesoleval aastal esmakordselt. Indeksi raames hinnati ettevõtet põhjalikult nelja erineva valdkonna raames: turukeskkond, juhtimine ja eetika, looduskeskkond ja roll tööandjana.

Analüüsile ja selle tulemustele toetuvalt omistati Bonavale Vastutustundliku Ettevõtluse sertifikaat ning pronkstaseme kvaliteedimärgis, mis kehtivad 2 aastat.

Silmapaistvaima hinnangu pälvisid Indeksis Bonava valitsemis- ja juhtimiskultuur ning organisatsioonieetika, mis võimaldavad ettevõttel kanda tavapärasest suuremat vastutustundlikkuse eestkõneleja ja suunanäitaja rolli, loomaks seeläbi eeskuju, mis ületab seaduslooja ja kliendi tänaseid ootuseid.

Bonava Eesti tegevjuhi Timo Riismaa sõnul hindab ettevõte saadud tunnustust kõrgelt. „Tunneme oma kliendikeskse strateegia ja tervikliku organisatsioonikultuuri üle terves meeskonnas uhkust. Seda suurem on rõõm, et meie väärtused ja senine panus vastutustundlike tegevuste juurutamisel pälvis ka ekspertidelt niivõrd kõrge äramärkimise,“ ütles Riismaa. „Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine nõuab meie inimestelt julgust ja sihikindlust, sest tuleb leida tasakaal ärihuvide ja sotsiaalse vastutustundlikkuse vahel ning näha sellises strateegias pikaajalisemat positiivset mõju. Näitame Bonavas kindlasti ka edaspidi üles initsiatiivi tegutseda vastutustundlikult.“

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhi Kristiina Esopi sõnul annab Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis pälvitud pronksmärgis sõnumi, et ettevõte panustab ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab.

„Vastutustundlik tegutsemine on põimitud ettevõtte põhitegevusse ning eksisteerib soov anda ühiskonnale tagasi,“ kommenteeris Esop.

Bonava on üks suurimaid elamuarendajaid Eestis, siin tegutsemise 14 aasta jooksul on ettevõte arendanud ja müünud üle 1900 uue kodu. Ettevõte tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis. Praegu töötab Bonavas 2000 inimest ning selle käive on 1,45 miljardit eurot. Bonava aktsiad on noteeritud Stockholmi börsil Nasdaqi nimekirjas.

Foto: Eskiis Bonava uusarendusest Uus-Mustamäest.

