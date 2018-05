"Mis puudutab Raadio Elmari soovisaadet, siis minu kirjade ettelugemise keelas Owe Petersell omal ajal ära ja mina olen temaga tõsisel sõjajalal," avaldab Hillar Kohv Õhtulehele.

"Mina ütlen seda, et mingisugust soovisaadet ei peaks Petersell puudutama! Viimasel ajal ei vastanud ta mulle midagi ja praegu on Raadio Elmar edasi selline," räägib härra solvunult.

Kirgliku raadiokuulajana on Hillar oma tervitused ja õnnesoovid edastanud Vikerraadio soovisaatele. "Seal on telefoni-soovikontsert, kus on alati kõik väga hästi. Selles mõttes, et tervitused, mille ma sinna automaatvastajasse olen jätnud, lähevad saatesse. Kui Owe seda saadet ei puuduta ja hakkab mingit muud saadet tegema, siis tehku, mis tahab! Peaasi, et minu asi säiliks ja mingit keeldu peale ei tule."

Owe Petersell (Tiina Kõrtsini)

Owe Petersell on raadioajakirjanik, kes pälvis 2017. aastal Kuldmikrofoni ehk Eesti ringhäälingute liidu eetriajakirjaniku aastaauhinna. Ta töötas 20 aastat raadiojaamas Elmar, kus oli alates jaama esimesest päevast peale saatejuht-toimetaja ning viimased 13 aastat peatoimetaja. 1. juunist alustab ta Vikerraadios oma autorisaatega "Owe Petersell Show".