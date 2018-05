Lõuna-Korea ametnike sõnul võib Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi võimalikust kohtumisest osa võtta ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in.

Lõuna-Korea presidendi residentsist öeldi, et Mooni Jae-ini kohaolek sõltub kõnelustest, milles osalevad USA ja Põhja-Korea juhid, vahendab BBC.

Läinud nädalal teatas Trump, et loobub 12. juunil Singapuris toimuma pidanud kohtumisest, kuid sestpeale on mõlemad riigid proovinud olukorda taas rööbastele saada, et ajalooline tippkohtumine siiski võimalikuks saaks.