"Kõik oli juba kinnitatud, kui Mart Normet mulle kirjutas, et mind kahtlustatakse satanismis. See aga ei ole osa mitmekesisusest, mida Eurovision propageerib," räägib Evestus, kuidas oleks peaaegu pidanud Eurovisionil punktide edastamisest loobuma.

Korraldajad tegid Evestusele taustauuringu, mille käigus tuli välja Rada7 intervjuu, kus mees ütles, et lapsena oli tema lemmikraamat "Satanistlik piibel". Samuti häirisid korraldajaid mõned mehe Instagrami fotod. "Arvan, et lihtsalt guugeldati viimased asjad välja, mille jooksul avastati, et räägin "Satanistlikust piiblist" ja jagan Instagramis satanistliku temaatikaga pilte," räägib Evestus, kust kahtlus alguse võis saada. "Kuigi igasugune satanistlik teema on praegu ülitrendikas ja iga suvaline beibe jagab Instagramis pentagramme ja kannab ainult musta, tekkis siiski kahtlus, et äkki ma tahan läbi telekanali vanapaganat välja kutsuda või noori inimesi kanu ohverdama saata."

"Mängisime kaasa ja võtsime paar Instagrami postitust maha ja muutsime Rada7 vastuse ära," sõnab Evestus. "Pidin veel selgituse kirjutama, kus seletasin, et olen ateist ja igasuguse religiooni kui sellise vastu - propageerin individualismi, vabadust ja inimlikkust - asju, mida kõik religioonid taunivad. Kuna nemad ei tea, mis asi satanism on, jäid nad selle vastusega rahule."

Juba mõned tunnid pärast Eurovisioni ilmus Evestusest ka meem, mille vastu tal midagi ei ole. "See oli väga äge! Meemid räägivad praegu meist ja meie ühiskonnast rohkem kui muu meedia. Ma ei imesta, kui kümne aasta pärast kirjeldatakse ajalooõpikutes mingeid sündmusi läbi meemide. Aga fakt on, et Eesti sai läbi selle palju lisatähelepanu ja ka Mardi poolt oli kaval lüke, et Eurovisionist Eestile ikkagi maksimum võtta," sõnab mees, et Normet võib "Eesti laulu" eestvedamise edukalt lõppenuks lugeda.

Meem Evestusest (Kuvatõmmis/9gag.com)

Enne punktide avaldamist pidi sõurokkar veel ka hulga lepinguid allkirjastama. "Eelkõige olidki lepingud teemal, et millestki ei tohi rääkida. Kuna olin ka Eesti žürii ametlikuks varuliikmeks, oli veel eraldi leping, kuidas ei tohi teisi hindajaid mõjutada ja peab ka ise äärmiselt erapooletu olema."

Pärast "Eesti laulul" osalemist avaldas Evestus singli "Everything in Here", mille on produtseerinud Ade Fenton, kes on tuntud Gary Numani viimaste albumite toonmeistrina. "Ade Fentoniga saime kokku, sest otsisin kedagi, kes tunneks industrial muusikat ja oskaks seda produtseerida nagu näiteks Gary Numani viimastel plaatidel. Siis mõtlesin, et miks mitte kohe otse parima juurde minna - nii leidsingi Gary Numani plaadilt "Splinter" tema nime ja otsisin mehe üles," räägib Evestus.

"Esialgu suhtlesime läbi tema agendi, aga kui ta mu lugusid kuulis, võttis juba ise ühendust. Kuna ma hindan tema tööd väga kõrgelt, andsin talle suhteliselt vabad käed teha minu lugudega, mis ta tahab. Seepeale sooviski ta vokaalid uuesti salvestada ja lasta kitarrid sisse mängida Steve Harrisel, kes on Gary Numani kitarrist," sõnab sõurokkar, et nende koostöö jätkub edaspidigi.