Rootslane kirjeldab vaimustunult Briti hevibändi lavasõud ja nimetab õhtut tõeliseks 80ndate hitisajuks. Ta mainib ka, et paljudel Saku suurhalli tulnud fännidel on Iron Maideni särgid seljas, kuid siiski ei saa enamik laule tema sõnul sellist vastukaja, nagu nad vääriksid.

„Tuuri „Legacy of the Beast“ avakontserdile heidavad varju uskumatult uinunud kontserdikuulajad,“ kurdab Skandinaavia ühe suurima ajalehe esindaja.

„Eesti publik, kes pole bändi 18 aastat oma lavadel näinud, on jahmatavalt uimane,“ paneb Bergström imeks. „Suurema osa kontserdist on publikut vaevu kuulda. Rahvas on justkui vaevu elus. Mu naabrid lahkuvad keset kontserti (täiesti mõistetamatu) ja mitu inimest minu ümber tundub iga hetk magama vajuvat Seda kõike hoolimata mitmekesisest laulude valikust, oivalisest helist ja bändiliikmete järjepidevatest pingutustest,“ ahastab ajakirjanik.

„„Legacy of the Beast“ on siiski nostalgiline parimate hittide tuur, mis jõuab järgmisel nädalavahetusel meie pealinna. Loodan, et meie publik päästab bändi piinlikkusest,“ ütleb Bergström kokkuvõtteks.

Ei tea, kas eestlaste ja rootslaste reaktsioonid on tõesti nii erinevad või sattus Aftonbladeti ajakirjanik istuma saali kõige vaiksemasse nurka. Või on küsimus hoopis kadeduses, et tuuri avakontsert ei toimunud Stockholmis.