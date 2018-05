Gassama ütles telekanalile BFM TV, et kui ta nägi last rõdu küljes rippumas, ei mõelnud ta midagi, lihtsalt päästis ta. "Kui ma ta sülle võtsin, küsisin ta käest, miks ta nii tegi, aga ta ei vastanud," rääkis Gassama. Kui välja kutsutud tuletõrje kohale jõudis, oli laps juba päästetud. Kohalike võimude andmetel polnud poisi vanemad õnnetuse hetkel kodus.

Intsident juhtus laupäeva õhtul Pariisi põhjaosas. Videost on näha, kuidas Gassama ronib vähem kui minutiga ämblikmehe osavusega mööda rõdusid üles ning tõmbab seejärel nelja-aastase poisi rõdule. Samal ajal püüdis poissi aidata ja kinni hoida ka kõrvalkorteri naaber.

22aastase Gassamaga võttis ühendust ka Pariisi linnapea Anne Hidalgo, kes meest väga tänas ja nimetas teda "18. ämblikmeheks", vihjates sellega piirkonnale, kus juhtum toimus. "Ta rääkis, et saabus Malist Prantsusmaale paar kuud tagasi sooviga siin uut elu alustada. Ma vastasin, et tema kangelaslik tegu on eeskujuks kõigile kodanikele ning Pariis toetab tema püüdlusi end Prantsusmaal sisse seada," kommenteeris Hidalgo.