Kui te olete kasvõi korra mõelnud säästmise ja investeerimisega seotud küsimuste peale, siis tõenäoliselt teate, kui keeruline on leida hea tootlusega projekt, mis oleks samuti minimaalse riskiga kaotada oma investeering.

Tänapäeval pangad hoiustavad Teie raha, aga hoiuseintress vaevu katab ära inflatsioonimäära….

Reinvest24 - Teie raha töötab Teie heaks

Platvorm tegeleb investeerimisega kinnisvarasse ja töötab ühisrahastuse põhimõttel. See tähendab, et saate investeerida raha elu- või ärikinnisvara objekti ja saada proportsionaalse osa objekti renditulust ja kinnisvara väärtuse tõusust!

Teie kasu

Saades investoriks Reinvest24 platvormil, saate teenida tulu kinnisvara rendist, mis reeglina on suurem, kui pangahoius: renditulu ALATES 6% aastas. Lisaks sellele, kinnisvaraturu kasv suurendab ka objektide väärtust. Ning mida suurem väärtus, seda rohkem tõuseb renditulu. Kokkuvõttes võib Teie kombineeritud tulu kasvada 15%-ni aastas! Samuti saate investeerida vahendeid erinevate riikide kinnisvaraobjektidesse: mida mitmekesisem on Teie portfell, seda parem!

Renditulu makstakse välja investoritele igakuiselt. Kusjuures ei ole seatud piiranguid investeerimisperioodi suhtes ning võite soovi korral oma osakud müüki panna ja väljuda, saades oma raha kontole koos võimaliku kasumiga.

Tööpõhimõtted

Reinvest24 meeskond analüüsib regulaarselt kinnisvaraturgu, otsides perspektiivseid objekt ja koosneb asjatundjatest kinnisvara juhtimise alal, kes teevad põhjaliku ja isegi kriitilise eeltöö, mis puudutab neid objekte: analüüsitakse kõike, alates planeeringutest, arenguperspektiividest kuni halduskulude, turvalisuse ja nõudluseni välja.

Teil ei ole vaja vaevata oma pead kinnisvara hoolduse ja haldusega – nende remontimise ja renoveerimisega, üürnike otsimisega ja muidugi paberimajandusega – selle kõigega tegeleb Teie eest Reinvest24.

Teie investeeringu turvalisus

Teie poolt objektide „osakutesse” investeeritud raha on tagatud hüpoteegiga, mida hoiab Sõltumatu Tagatisagent investori kasuks, mis maandab Teie riske ja kaitseb Teie kapitali. Enne rahastamisperioodi lõppu registreeritakse projektettevõte (SPV) – konkreetse objekti omandamiseks ja opereerimiseks loodud eriotstarbeline juriidiline isik. Investeerimisleping, mille sõlmite selle projektettevõttega näeb ette proportsionaalse osa saamist renditulust ja kinnisvara väärtuse tõustust. Teie raha investeeritakse reaalsesse kinnisvarasse, mis on samuti Teie investeeringu tagatiseks.

Kuidas saada investoriks Reinvest24 platvormil?

Investoriks saada on väga lihtne, minimaalne investeeringu summa – ainult 100 eurot! Tuleb läbida registreerimine ja tuvastamise protsess KYC (ingl. k. Know Your Customer) «Tunne oma klienti».

Näide:

Oletame, et investeerite 10 000 eurot ärikinnisvara objekti, mille renditulu on 8,8%. Seega teenite aastaga 880 eurot tulu, kahe aastaga – juba 1 760. Oletame samuti, et ärikinnisvara turg jätkab kasvamist ja kahe aastaga Teie osaluse väärtus objektis on kasvanud 1 025 euro võrra (~5% aastas). Reinvest24 teenustasu oli 200 eurot, teie puhaskasum kahe aasta jooksul on 1 760 + 1 025 – 200 = 2 585 eurot! Teiste sõnadega, iga investeeritud 100 euro kohta teenite aastas 13,9 eurot kasumit!

