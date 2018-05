Johanna Randmann

Bourbon Sugar

Around The Sun

PIHLAP•UUD

Maria Tähe

Marta Arula

Steven Ilves

Sleeping Youth

K!ks

Wicked Buzz

Howling Sky

Evelin Kivi

Allpoolsus

Muster

Duo Ruut

„Esimene vaade Noortebändi tänavusse konkurssi on tehtud. Laekunud poolesajast demost joonistus pilt, et poolfinaalid saavad olema üllatusterohked ning sirgumas on mitu uut artisti, kelle tegemistel hoian kindlasti silma peal,” märgib Taani plaadifirma No Angel Recordsi label manager ja endine Noortebändi produtsent Kristine Kebbinau.

„Osalejatele avanevad pärast konkurssi uued perspektiivid, ei saa välistada ka uusi algusi koostöös No Angel Recordsiga,” viidates praegustele Noortebändi kasvandikele Lepatriinule ja The Boondocksile, kes nüüd juba plaadifirmaga koos tegutsevad.