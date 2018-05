Filmist „Klass“ ning seriaalidest „Ühikarotid“ ja „Köök“ tuntud pöörasema iseloomuga Lauri Pedaja on minevikus igasugu lolluseid teinud. Muuhulgas on mees, kas siis kogemata, või meelega, demonstreerinud ka end Aadama ülikonnas ja iga võimaliku külje pealt.

2014. aastal postitas mees aga Instagrami ühe täitsa süütu selfie, mille allkirjas aga seisis, et kui see pilt saab 500 meeldimist, viskab ta kõik riided seljast ja postitab endast sellise pildi. Pilt koguski piisavalt pöidlaid ja nii poseeriski noormees Instagramis täiesti porgandpaljalt.

Mõne aja pärast kustutas noormees aga pildi Instagramist, põhjendades, et ta emme ei olnud asjast vaimustuses. Mis aga internetti postitatud, jääb sinna igaveseks!

(Lauri Pedaja Instagram)

Tanel Padar möllas mehepoegadega tünnisaunas

Tanel Padar on minevikus olnud tõeline peo- ja möllumees. Nüüd on muusik maha rahunenud ja hakanud elama rahumeelset ning spordirohket elu, kuid pildid ja teod minevikust jäävad arhiivi alles igaveseks.

2005. aastast jääb ajalooraamatutesse kirja sündmus „Reporteri“ aastalõpusalvestuselt, millest sai Padari ülemeelikuse tõttu kümbluspidu.

Alasti rokkar kargas lumehangest kümblustünni, lasi meessaatejuhil selga pesta ja lõpuks kergendas end üle rõduääre.

„Head vana aasta lõppu!“ lausub „Reporteri“ saatejuht Olaf Suuder aastalõpusaate lõpetuseks. Sedapuhku ei juhi Suuder saadet aga mitte telestuudios, vaid istub Kanal 2 toimetuse Maakri tänava kõrghoonerõdul kümblustünnis.

Vesi aurab, ümberringi õõtsuvad jõulukuused, vardas grillib rasvast tilkuv põrsas, õhku kärgatab ilutulestik… ja kõige selle keskel trallib ülemeelik Tanel Padar, metsik parukas peas.

(Teet Malsroos)

Padar nautis vannimõnusid keset salvestust, kasutades parukat pesukäsnana ning küürides sellega ka teisi tünnisaunis istunud mehepoegi. „Tanel läks ülemeelikuks. Ta püüdis kõiki musitada ja kallistada. Kaasa arvatud mind…Väga lõbus oli,“ naerab „Reporteri“ saatejuht Jörgen Fogel, kes isegi tegevustest osa võttis.

Padar ei olevat olnud purjus, vaid lihtsalt lõbusalt jokkis ning pudelitelt korkide maha keeramisega oodati Fogeli sõnul ikka esinemise lõpuni. Pidu lõppes möllava rokkari jaoks aga tõelise aplombiga – nagu rokkarile kohane, tatsas Padar rõduservale ja kergendas end.

Anu Saagim näitab ihu nii vabatahtlikult kui kogemata

Eesti esibravuuritar Anu Saagim on oma kauni ja pringi keha üle uhke ning on seda täies hiilguses demonstreerinud ajalehe- ja ajakirjaveergudel juba aastakümneid. Saagim on alasti aelenud nii piimas kui vahukoores, poseerinud alasti nii rasedana kui tippvormis.

Vahel on naine alastusse ka kistud täiesti vastu tahtmist, näiteks 2008. aastal Õllesummeril, kui naine kuumal suvepäeval selga oli pannud vaid napi suvekleidi ning koju jätnud ka trussikud. Muidugi tegi tuuleiil bravuuritarile 1-0 ära.

(kuvatõmmis)

Anu tunnistas, et tõesti jäid tal tol päeval püksikud jalga panemata. Saagim seletas, et Marilyn Monroe kleiditrikk kukkus tal välja täiesti spontaanselt. "See ei olnud mul ette kavatsetud. Kükitasin vahepeal laua alla. Sellepärast ma olingi pabinas. Oleks mul vähemalt stringidki all olnud! Mul olid sellised võrgust poolsukakad, mis moes on. Ma tõesti ei pannud alukaid sinna alla," muigas ta ja selgitas, et ei kannagi suvel kleidiga aluspükse. "Ma harrastan seda suviti. Aga vahel talvel ka pidudel, kui on selline... No ma ei hakka rohkem lahti seletama. Aga jah, nii ta on – ei kanna!" lõkerdas ta.

Saagimi ihupaljastamistest saad lähemalt lugeda SIIT.

Lea Liitmaa vallatud kurvid

Aastaid tagasi ühel Blacky plaadipresentatsioonil oli juba heliproovi ajal Lea Liitmaa korsett nii paljastav, et helimehe esimesed sõnad olid: „Lea, sul on kaunid tissid!"

(Teet Malsroos)

Seesama korsett oli sama ulakas ka esinedes, kui Lea rinnapartii sellest otse laval rahva ees välja vupsas. „Ega ma ei põe selliste asjade pärast, sest muusik peab laval andma endast kõik. Kui sa hakkad selle pärast muretsema, kuidas sa välja näed, siis langeb kogu kontserdi kvaliteet," teab Lea omadest kogemustest rääkida.

(Tairo Lutter)

Mõne kuu tagune juhtum, kus Õhtulehel õnnestus lava taga Lea järjekordne paljastus pildile saada, polegi lauljatari sõnul suurim saavutus: „Lava taga toimub ju erinevaid asju ja me vahetame seal ka riideid. Kui fotograaf oleks hüpanud sisse õigel ajal, oleks ta suisa alastipildi saanud," naerab Lea. Blacky lauljatari sõnul on selliseid intsidente peaaegu võimatu ära hoida.

Martin Saar otsib palja tagumikuga ellu rohkem lõbu

Kunstnik Martin Saar elas vahepeal Hollywoodis ning sai ka vist sealsed kombed endale külge. Nimelt postitas mees Facebooki foto, kus sõitis uhke kabrioletiga, endal pepu paljas. Pildiallkirjaks märkis mees "Hello" ehk "Tere". Saare sõnul tahab ta, et tema elu oleks rohkem fun!

(Facebook)

Fideelia-Signe Roots võttis Kroonika glamuuripeol tissid paljaks

(Eero Vabamägi)

Strippar Marco ehk Marco Tasane on igal aastal üritanud Kroonika meelelahutusauhindu väisata. Tavaliselt ta kutset saanud pole, kuid see meest ei takista ning nii mõnelgi korral on ta siiski end peole sisse sokutanud. Nii ka 2014. aastal, kui võttis endaga kaasa ka kunstniku ja tuntud feministi Fideelia- Signe Rootsi.