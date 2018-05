Häbistatud filmimogul Harvey Weinstein saabus reedel Manhattani kriminaalkohtusse, kus talle esitati süüdistus vägistamises ja veel mitmes seksuaalväärteos.

New York Posti andmeil pidi olid tipp-produtsendi käed aheldatud selja taha, kuid oma jämeda keskkoha tõttu pidi ta kandma mitte üht, vaid lausa kolme komplekti käeraudu. Ning isegi siis vingus mees, keda on seksuaalses kuritarvitamises süüdistanud üle 70 naise, et käerauad on liiga pingul.

"Mul pole hea olla," kurtnud Weinstein varsti pärast seda, kui ta Manhattani kohtuhoones kongi heideti.

Ehkki Weinsteinil oli saabudes huulil midagi muigesarnast, näinud ta kongis hirmunud ja habras välja. 66aastane tipp-produtsent oli istunud põrandal ning pidanud taluma hüüdeid kaaskannatajatelt, kes tema näo ära tundsid.

Weinstein lasti miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse. Ta pidi loovutama oma passi ning nüüdsest kannab ta jälitusseadet.