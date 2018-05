Seoses Rūjienas toimunud liiklusõnnetusega paljastus hämar matuseäri, kirjutab Läti väljaanne Skaties. Mitmeid seadusi eirav ettevõtmine tuli päevavalgele, kui üheksat surnukeha transportinud Rituse nimelise matusebüroo auto avariisse sattus. Sõiduk oli teel Võru krematooriumisse. Väljaande sõnul on Valmieras tegutsev ettevõte seadusi rikkunud juba pikemat aega. Ebaseadusliku matuseäri tõi avalikkuse ette Läti telesaade „Bez Tabu“. Saates sai sõna ka mais toimunud avariid pealt näinud Rūjiena elanik, kelle andmeil jäi surnukehi vedanud auto juht magama. Hiljem saabunud õnnetuspaigale veel teinegi Ritusele kuuluv veok, kuhu pelgalt laibakottides olevate kadunukeste jäänused ümber laaditi. "Vaevalt seal mingid jahutusseadmed olid, kuid väljas oli palav. Nad ütlesid mulle, et lähevad Eestisse, kuna seal pidi olema odavam tuhastamine,“ meenutas sündmuspaigal viibinu.

Ka Rituse esindaja kinnitas, et Eestis on tuhastamisteenus märksa odavam kui Valmieras. Firma selgitas, et Võruga tehakse koostööd, kuna nende pakkumisest oleks lausa patt keelduda.

Valmiera krematoorium kinnitas, et neil on kõik seaduslik. Kuid Võru kolleege kirjeldades sõnati, et nende pakutav meenutab ahjuga garaaži. Läti terviseameti sõnul on üle riigi piiri veetavate surnukehade transportimisele kehtestatud ranged nõuded – kirst peab olema hermeetiliselt suletud ning see peab sisaldama vedelikku imavat materjali. Lisaks nõutakse lahkunu üle piiri viimiseks ametlikku luba, kuid ka sellest seadusest on kõnesolev matusebüroo mööda vaadanud.