Jane Fonda kahtlustab, et naised, keda ilulõikuste tagajärjel äragi ei tunne, võivad varjata mõnd sünget saladust.

"Kui näen sellise naise nägu, kes on end maskiks moondanud, mõtlen alati endamisi ... Huvitav-huvitav ..." rääkis 80aastane näitlejanna hiljutisel Cannes'i festivalil.

"Mind kurvastab väga, et nii paljusid tüdrukuid üle kogu maailma kuritarvitatakse ja et mehed ei mõista, mida see nendega teeb. Selline asi pole kerge, see võib inimest muuta. Pead väga sihikindlalt omaenese nahka tagasi pugema, aga see on tehtav."

Fonda teab, mida räägib. Hollywoodi legend paljastas mullu, et teda oli lapsena seksuaalselt kuritarvitatud ja hilisemas elus vägistatud. Tema välimus on endiselt ülinooruslik - Jane on ilmselgelt lasknud oma kortse pingule tõmmata. Kuid maskilaadseks tema nägu siiski nimetada ei saa.