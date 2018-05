"Vikerraadiol on väga hea meel saada oma ridadesse väärt täiendust – Owe Petersell on oma ala vaieldamatu professionaal, kes on 20 aastat pühendunult raadiotööd teinud ning keda kuulajad armastavad tänu tema sõbralikule ja südamlikule olemusele. Usun, et tema uus autorisaade pakub Vikerraadio kuulajatele toredat ja meeleolukat ümberlülitumist suvise nädalavahetuse rütmidesse," ütleb Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek räägib Õhtulehele, et Owega alustati koostööläbirääkimisi pool aastat tagasi. "Esimest korda rääkisime sellest möödunud aasta lõpus, kui Owe pälvis kuldmikrofoni preemia. Siis tegin talle ettepaneku. Kuna ta oli nii vähe puhata saanud oma eelmisest raadiotööst, võttis ta mõtlemisaega."

Pärast positiivset vastust, hakati saate osas ideid põrgatama. "See on ikkagi tema autorisaade, mis tähendab, et Owe teeb seda, mis tema jaoks on lahe ning mis sobib reedesesse nädalavahetusele ümberlülitumise show´sse. Aga me mõlemad oleme pikaaegsed raadiotegijad - eks seal seda nii-öelda ühisaju osa," lausub Peek. "Põhiosas on see tema autorisaade. Suvi on kõige toredam aeg alustada sellise meeleoluka show´ga, et see on olnud selline mõnus kulgev protsess."

Owe Petersell on raadioajakirjanik, kes pälvis 2017. aastal Kuldmikrofoni ehk Eesti ringhäälingute liidu eetriajakirjaniku aastaauhinna. Ta töötas 20 aastat raadiojaamas Elmar, kus oli alates jaama esimesest päevast peale saatejuht-toimetaja ning viimased 13 aastat peatoimetaja.