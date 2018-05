Kaks armsat, ilusat Eesti poissi, kes teineteist ei tunne, kuid on pidanud taluma tohutult palju võigast valu. Mõlema emale oli alkohol lapsest olulisem ja kodu koht, kus poisid viibida ei tahtnud.

Tänaseks on poisid täisealised ja kannavad vanglakaristust. Mõlema toimikud hämmastavad ka paljunäinud prokuröre, sest sissekandeid on neis palju – poisid on peksu- ja pedofiiliaohvrid, vargad, röövlid ja pedofiilid.

