Suvi on aeg, et proovida uusi, põnevaid ja ka pikantseid maitseid! Kui tuttav oled sa India köögiga? Või Hiina ja Tai menüüga? Sind ootab Drumsticksi toimekas kollektiiv, et pakkuda parimat Aasia toidu kogemust.

Drumsticksi restorani omanik on ka ise Indiast pärit – Karan Dabla on Eestis elanud nüüdseks üle kümne aasta ning peab oma südameasjaks pakkuda eestimaalastele võimalikult kvaliteetset ja maitsvat Aasia kööki

Praegu on Drumsticksi valikus mitmeid indiapäraseid wrappe, šašlõkki ja loomulikult erinevat naani – kokku umbes 15 uut põnevat toitu, mille hulgas sobivat nii taimetoitlastele kui veganitele. Edaspidi püüab Karan pakkuda rohkem fusion-toitu.

Drumsticksist saab ka Indias populaarset tandoori rotit. Seda pole küll menüüs, aga soovi korral võib toitu tellida ette pool päeva varem. „See on tehtud India nisujahust, mis on veidi erinev Eesti omast. Kui Eesti nisujahu sisaldavaid küpsetisi süües tunned end raskelt, siis India nisujahuga nii pole,“ osutab Karan.

Drumsticksi restoranid asuvad Mustamäel Kadaka tee 177A ja Viimsi vallas Pärnamäe tee 4A. Ühtlasi saab Drumsticksi toitu tellida nii Wolti kui ka Mychefi kaudu.