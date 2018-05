"Mul on väga rahulik olla. Olin selleks valmis. Jäin oma esitustega väga rahule ja minu jaoks ei oleks saanud paremini minna," kirjeldab oma tundeid napilt "Eesti otsib superstaari" superfinaalist välja jäänud Merilin. "Mul on hea meel, et ma siia saatesse tulin. Arvasin juba lohutusvoorus, et ma ei saa edasi, sest olen juba nii kaugele jõudnud. Aga hoopis tuli kolmas koht ja kui aus olla, siis just seda ma tahtsingi." Merilin Mälk Kas Merilin tahtis tõesti saates kolmandaks jääda "Jah. Ma arvan, et olen piisavalt noor ning Uudo ja Sissi väärivad seda rohkem," ütleb ta. Kui Merilin oleks aga superfinaali pääsenud, tahtnuks ta seal vastamisi minna Uudoga. "See oleks olnud põnev, mõelmad saarlased."

Merilin ütleb, et tavaliselt jäävad talle esinemistest mäluaugud, kuid tänased esitused on tal väga hästi meeles. "Üks äpardus oli korra heliga, kuid kuna emotsioon oli nii ehe, jäin ma siiski rahule."

Pisarad ei tulnud Merilinil silma isegi siis, kui ta pärast väljalangemist oma lugu laval uuesti esitama pidi. Mõnikord murduvad lauljad just sel hetkel ja on olnud juhuseid, kus esitus isegi pooleli jäetakse. "Suutsin end hästi tagasi hoida, sest mu südames on niivõrd suur tänu, et mulle on antud võimalus siin olla," ütleb ta. "Ma poleks elu sees midagi sellist ette kujutanud." Merilin, Taukar ja superfinalistid Saade õpetas Merilinile enda sõnul väga palju. "Ma õppisin, kuidas olla iseseiseb ja rahaga toime tulla, kuidas Tallinnas liigelda ning milline elu siin on. Olen ka õppinud, millist muusikastiili mulle teha meeldiks," loetleb ta mõned. "Ka kõik ekskursioonid - jäätisevabrikusse ja lennujaama - on silmaringi väga palju avardanud."