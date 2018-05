Uudo ütleb, et tema polnud superfinaali eelsel saatepäeval end kuidagi edasipääsulainele häälestanud. "Häälestasin end selleks, et anda võimalikult hea Uudo Sepp." Sissi seevastu sisendas endale, et ta saab edasi. "Hommikul tekkis mul esimest korda saate jooksul tunne, et ma lähen äkki koju," sõnab ta. "Mul sama," kinnitab ka Uudo.

"Poole päeva pealt ütlesin ma aga endale: "Ma ei lähe koju!" ja häälestasin end ümber ja kinnitasin endale, et minu nimi öeldakse esimesena. Sisendasin endale, et ma tahan seda nii väga, et see ka juhtub ning pole ühtki põhjust, miks see ei peaks juhtuma," seletab Sissi. "Ma olin natuke ebakindlam," tunnistab Uudo.

Mõlemad lauljad magasid saatele eelnenud ööl superhästi. "Ma magasin 9 tundi," ütleb Sissi. "Ma magasin 8," ülatab ka Uudo. Nagu vanad rahud ise.

"Kui Taukar ütles: "Esimene edasipääseja on....", siis kordasin ma peas aina enda nime. Ja kui ta selle ütles, hakkasin ma nutma. Ma ei olnud kindel, kas mu nime ütles Taukar või mina oma peas," muigab Sissi, et ta jõudis hetkeks isegi segadusse sattuda. "Siis sain aru, et see on päris ja nutsin."

"Ma hoidsin laval hinge niimoodi kinni, et pilt oleks peaaegu eest läinud," ütleb Uudo. "Kui mu nimi välja öeldi, oli mul selline tunne, et vau, mis juhtus? Ütle uuesti!" naerab ta.

Uudo (Teet Malsroos)

Palusin Uudol ja Sissil märkida ära teineteise tugevused ja nõrkused. "Sellel tüdrukul nõrkusi ei ole! Sissi tugevuseks on kõik, mida te laval olete näinud - tema liigutused ja sähvatused," kiidab Uudo. "Uudo nõrkus on see, kui palju ta oma loomi armastab - ta ohverdaks ennast nende kaitseks. Kas see on nõrkus? Uudo tugevuseks on aga kindlasti tema siirus," sõnab Sissi.

Mõlemad lauljad ütlevad, et neil on superfinaaliks juba ka esitatavad laulud välja mõeldud. "Ma panin esimesel nädalal kirja laulu, mida superfinaalis esitan. Olen iga nädal mõelnud sõule ja sellele, mida ma tahaksin lavakujunduses näha," ütleb Sissi. "Elan siiras usu, et kui sa midagi väga tahad, siis on võimalik seda saavutada. Mul on mingid ideed ja tantsuõpetaja Viliko ja lauluõpetaja Maiken ütlevad, kas see sobib ning hakkavad siis voolima seda, mis laval võiks olla."