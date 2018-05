„Aastaid on nii palju ära elatud ja tööd tehtud, aga mis sellest kasu on? Näete ise, kuhu ma lõpuks jõudnud olen ja kus oma elu viimased päevad veetma pean,“ ütleb märtsikuus põlengus kodu kaotanud papi nukralt. Sekund hiljem tõdeb ta, et ega varjupaigas häda olegi: „Eks ma ise rohkem jonnin ja punnin.“