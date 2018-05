Jänedal toimusid sel nädalavahetusel taas aia- ja lillepäevad, arvult kaheksateistkümnendad. Aiandus- ja haljastushuvilised täiendasid oma koduaeda huvitavate taimedega Eestist ja mujalt. Lapsed leidsid nosimist punetavatest maasikalettidest.

„Olen Jäneda aia- ja lillepäevadel käinud selle ürituse algusaastatest peale, kui need toimusid juunikuu esimesel nädalavahetusel. Nüüd müüme koos elukaaslasega elulõngu, viinamarjaistikuid ja roose ning minu meelest on Jäneda üks ütlemata meeldiv koht, samuti on plussiks ladus korraldus ning püsikliendid,“ kiitis laadapaika Roogoja talu peremees Taavi Kivistik.

Suurürituse peakorraldaja Enno Musta sõnul on huvi laada vastu kasvanud nii müüjate kui ka ostjate hulgas. Lisaks pikaajalistele laadakauplejatele-taimemüüjatele Eestist, Lätist ja Leedust, olid kohal kauplejad ka Ukrainast ning Soomest. Külastajaid oodati hea ilma tõttu 10 000 ringis.