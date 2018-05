Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp kinnitas enne Meistrite liiga finaali Madridi Realiga, et vastaste suuremad kogemused on olulised, aga Liverpooli kirg ja tahtmine võivad need nullida. Ei saa öelda, et Inglismaa klubi oleks 1:3 kaotusmängus tervikuna läbi põlenud, aga taas sai kinnitust, et keti tugevuse määrab nõrgim lüli. Ja väravavaht Loris Karius tegigi kaks ajalooliselt kohutavat apsakat. Rohkem polnud vaja. Ragnar Klavan (pildil) väljakule ei pääsenud ja pärast mängu selgus, et keskkaitsja on juba mitu nädalat puusavigastuse küüsis olnud. Tervisehäda tõsidus pole veel teada.

Ragnar Klavan. (Martin Ahven)

Tuleva nädala ennustus