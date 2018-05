USAs Montana osariigis lasi talupoeg maha kummalise olendi: peakujult meenutab loom hunti, karvkattelt ja selle värvilt pigem karu. Mõned eksperdid arvavad, et loom võib olla koera ja hundi ristsugutis, teised usuvad koguni, et ühte on heitnud hunt ja karu. On ka kolmas arvamus – Huffington Post uuris vastust saamata, et ega kogemata pole tegu pilauudisega.

Sõnum müstilisest loomast lendas aga kulutulena üle maailma. „Oleks nagu noor, veel mitte poeginud emahunt, aga tal on tavatult pikad küüned, väga lühikesed esikäpad ja suured kõrvad, samas liialt väikesed silmahambad ja tavatut värvi karvkate muude, vähem tähtsate erinevuste kõrval. Peame ootama DNA-proovide tulemust, aga see võib võtta nädalaid,“ ütles ajalehele Great Falls Tribune osariigi loodusvalitsuse esindaja Bruce Auchly, kes saatis pressiteate pärast seda, kui osariigis hakkasid levima kuulujutud maha lastud libahundist. Sotsiaalmeedias kirjutati ohtralt ja ekslikult müstilisest olendist ja Auchly tahtis täpsustada, mida praegu kogutud andmete põhjal teatakse. Mingil juhul pole tabatu naine, kes endale hundinaha selga tõmbas ja libahunti jooksis, lükkab ta ümber kõige populaarsemad postitused sotsiaalmeedias.

Dentona väikelinna lähedal elav talupoeg lasi müstilise olendi maha oma karjamaal 16. mail, kui too tema loomadele ligi tikkus. „Õigesti tegi. Lähedal mängisid ka lapsed, kellele loom võinuks ju kallale tungida,“ ütles Great Falls Tribune'ile metsavaht Zach Norris. Osariigi seadused keelavad samas hunte tappa.

Pindalalt on Montana Eestist kaugelt suurem. Mullustel andmetel elab selle 380 360ruutkilomeetril umbes 900 hunti.