Melenchon: me ei usu võime!

Vasakpoolsete eestvedaja, varasem presidendikandidaat Melenchon nentis, et Macroni valitsus kergendas jõukamate maksukoormust 4,5 miljardi euro võrra, samas kui eelarve oleks hädasti vajanud seda raha, toetamaks tööjõupuuduses vaevlevaid haiglaid, edendamaks haridust ja palkamaks politseinikke, et hoida korda järjest kuritegelikumaks muutuvates äärelinnades.

„Me ei saa teid usaldada, sest te valetate!“ teatas Melenchon. „Prantsusmaa on rikas riik ja selle asemel, et siluda sotsiaalset ebavõrdsust, toetavad võimud hoopis rikkaid!“

Aastataguste presidendivalimiste eel lubas Macron reforme ja ongi hakanud neid karmil käel ellu viima, püüdes kärpida avaliku sektori töötajate arvu 120 000 võrra, muutes paljudel pensionitingimusi ning tehes tööandjatele alluvate vallandamist lihtsamaks. Seda tehakse, kasvatades kulusid riigikaitsele ja osaledes sõjalistes missioonides. Macron peab raha kokku hoidma, sest Prantsusmaa riigivõlg on juba praegu 100 protsenti SKPst ja tasakaalus riigieelarvet pole suudetud koostada läinud sajandi 70. aastatest alates, märgib Mail on Sunday. Niisiis pole vähimatki märki, et Macron loobuks reformidest survest hoolimata. Seda enam, et tema liikumisele kuulub parlamendis ülekaalukas enamus.

Nagu härjavõitleja: Üksi pisargaasi ja kumminuiade vastu. (AFP/Scanpix)

Ametiühingud räägivad eri keelt

Vasakpoolsete organisatsioonide ühisrindega ei ole täiel määral liitunud kaks Prantsusmaa kolmest suurest ametiühingukoondisest. Nad toetasid ainult kaudselt laupäevast meeleavaldust, mis tõi rahvast tänavaile 160 paigas, kuid läksid siiski oma lippude all välja, osaledes läinud nädala teisipäeval avaliku sektori töötajate üldstreigis, mis seiskas õppetöö koolides ja lasteasutustes ning ametis ei olnud isegi tänavapuhastajad. Siis tulid tänavale meelt avaldama ka politseinikud, kes on mures oma pensionikorralduses kavandatavate muudatuste pärast. Praegu algab neil pensioniiga 57. eluaastast ja juba 52aastaselt võib jääda eelpensionile, säilitades 75 protsenti palgast. „Politseinike elu on täis ohte. Me peame olema valmis oma kohust täitma 24 tundi ööpäevas, kannatama vigastuste ja vägivalla all,“ põhjendas politseinike ametiühingu esindaja Jean-Claude Delage senist pensionikorraldust.

Siseminister Bernard Cazeneuve kaotas aga närvid, kui kuulis, et osa meelt avaldavaist politseinikest sõitis aeglases kolonnis ja siniste vilkurite sähvides Pariisi ringteel. „Selline käitumine ei ole vastavuses politseinike eetikakoodeksiga,“ ütles Cazeneuve parlamendis esinedes ja nõudes, et korravalvurite osalemine töövõitluses keelataks.