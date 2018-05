Ootamatult soe ja vihmata maikuu on kaasa toonud rea metsa- ja maastikupõlenguid, millest viimased külmad ja märjad suved on meid suuresti säästnud. Iga kevadega kaasas käivad kulupõlengud on seks korraks loodetavasti möödas, alguse saavad need enamasti tahtliku süütamise läbi, ükskõik kui palju selgitustööd ka aastate jooksul poleks tehtud – alepõllunduse geenid domineerivad mõistuse üle.

Praegused maastikupõlengud on alanud arvatavasti mitte otsese süütamise, vaid lihtsalt inimliku rumaluse ja hooletuse tõttu. Mõnevõrra üllatuslikult on meil aastatega juurdunud koeraomanike seas harjumus oma lemmiku väljaheited linnaruumist ära koristada – ning tänavad ja pargid on tõepoolest puhtamad, nii et kannatab murul istudagi. Küll aga pole enda järelt koristamise ja puhtusehoidmise komme levinud suitsetajate seas, arvestades igale poole hunnikute viisi maha loobitud konisid, alates tänavaist, maanteeäärtest, lõpetades rannaliiva ja matkaradadega. Lisaks visuaalsele reostusele ning looduse saastamisele mittelaguneva filtriga on suitsetamine ka maastikupõlengute üheks põhjuseks isegi pärast isekustuvate sigarettide kasutuselevõttu Euroopa Liidus.

Ka on meil järjest enam levimas komme loodusesse minnes küttide-korilaste kombel kohe lõke üles teha. Sellest annavad tunnistust metsaservast rannaliivani laialipuistatud lõkkeasemed ja kustunud tukid. Heal juhul pannakse üles väligrill, enamasti tehakse tuli üles kättesattunud materjalist. Praegusel kuival ajal pole aga tule levikuks palju vaja, kuivale metsaalusele piisab lenduläinud sädemest või halvasti kustutatud lõkkest.

Teadlikkust saab edendada piitsa ja präänikuga. Autoaknast põlevate konide väljapildumise ning suvalisse kohta lõkete tegemise vastu aitavad ühelt poolt teavituskampaaniad, teisalt ka kontrollimine ja vajadusel karistamine. Piisab avatud silmadega ringivaatamisest – kasvõi Stroomi rannas suitsevad grillid kogu ranna pikkuses, mitte ainult ametlikul grilliplatsil.

Praegu maadlevad kustutajad Pala polügoonil 50 hektaril laiuva põlenguga. Kui vihma pole oodata, tuleb päevakorda metsa mineku keelu kehtestamine – mida muud jääb üle olukorras, kui pidevast manitsemisest hoolimata võtab mets üle Eesti üha tuld.