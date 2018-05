Pitsasõbrad on Tallinnas asuva Pizza Americanaga ammu tuttavad – hiljuti on aga toidukoht läbi teinud nii mõnedki muutused.

Kõige suurem muutus on loomulikult asukoht. Et pakkuda klientidele mitmekesisemat toiduvalikut tekkis vajadus uue ja suurema pinna järgi – niisiis koliti vanast kohast mõnesaja meetri kaugusele. Pizza Americana uus aadress on Kaarli puiestee 2. Maikuust avati ka avar väliterrass vaatega Vabaduse väljakule.

Samuti on uuendusi menüüs. Toiduvalikusse on lisandunud roheline salat kitsejuustu ja peekoniga, veiselihaburger, mahlane kanaburger, pastad ja loomulikult krõbedad snäkid, mida on hea päikse käes terrassil krõbistada.

Milline on Pizza Americana uus toidukoht ning kuidas maitsevad nende parimad palad? Käisime uurimas!

Esimene mõte oli, et läheme tüüpilisse kiirsöögikohta, kuid tegelikult maandusime ilusal ja suurel terrassil. Igaühele meist ulatati menüü ja valik oli oi kui raske! Valisin lõpuks pasta.

Kõigepealt saabusid lauda kaaslaste tellitud toidud: kitsejuustu burger salati ja friikartulitega ning ananassi ja sinihallitusjuustuga pitsa (menüüs nr 4). Kui nägin neid isuäratavaid toite, tekkis küll kahetsus, miks ei saanud midagi sellist valitud. Aga kui ma nägin enda pastat, siis olin rohkem kui rahul. Üleüldiselt võib toiduserveeringule plusspunkte anda – oli näha, et see on läbi mõeldud, mitte lihtsalt taldrikule visatud. Minu puhul on väga oluline, et toit oleks ka visuaalselt ilus. Maitse võib küll olla maailma parim, aga kui välimust ei ole, siis ei mängi välja.

Niisiis pasta oli mõnusalt koorene, peal krõbedad peekonitükid, juust ja rukola. Kanatükid olid taevalikult pehmed ja hästi maitsestatud.

Üks sõbrannadest kiitis peaasjalikult friikartuleid. Suure friika- ja burgerisõbrana teab ta, millised on need kõige paremad. Pizza Americana friikartulid olid täpselt piisavalt krõbedad ja sobiva soolasusastmega. Teinekord juhtuvad need olema liiga soolased ja mis sa siis teed..

Teine sõbranna ei pidanud menüüst pikalt oma lemmikut otsima, sest tegemist on püsikliendiga (lihtsalt uues kohas polnud ta veel söömas käinud). Nimelt on ta vahelduva eduga sama pitsat eelistanud juba ligi kümme aastat. Juba selline truudus annab tõendust, et tegemist on hea valikuga. Miks ta siis alati pitsat süües sellesama valib, uurisin ma. „Diameeter on täpselt õige, maitsev ja toitev ning palju täidist ja juustu. See on see õige,“ teatas ta.

Kõik kolmekesi ägasime toiduportsu suuruse all, heas mõttes loomulikult. Kuigi portsud olid hiiglaslikud ja toidaksid ära turske mehe, ei olnud hinnad üldse kallid. Ei saa unustada, et koht on siiski linna südames. Kahju lihtsalt, et magustoitu seekord ei jaksanud süüa.

Nii mina kui ka sõbrannad nõustusime – siin tuleb veel mõni suvine lõuna pidada.

