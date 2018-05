Annika ütleb, et esemete õmblemiseks kulus kolm nädalat ning õmbles ta põhimõtteliselt ööpäevaringselt. Jah, Annika õmbles kõik asjad ise. „Ma olen väga kaua õmblemist õppinud, see on mul veres.“ Naine hakkas õmblema juba kolmeaastaselt! „Vanaema ja ema õpetasid, seega on mul lausa 33 aastat staaži,“ üllatab ta.

Annika sai laiemale avalikkusele tuntuks omaaegsest tõsielusaatest „Baar“. Tänaseks on ta end aga kogu täiega moeloomisele pühendanud. Annika sõnab, et pühapäeval Noblessnerisse, kus ERKI aset leidis, minnes ei mõelnud ta absoluutselt, et võit talle võib minna. „Päris ausalt - kui ma nägin neid kollektsioone, tekkis mul aukartus. Millist tööd inimesed on teinud, millised ideed ja teostused! Müts maha kõigi ees. Ütlesin kohe ka oma assistentidele, et osalemine on juba pool võitu,“ naerab Annika, kes võttis võidu 21 kollektsiooni seast. „Konkurents oli ikka vinge.“

„Tunne on enam, kui suurepärane! Ma ei oska seda sõnadesse panna,“ õhkab sel aastal ERKI moeshow'l võitjaks kroonitud Annika Kiidron, kes võlus žüriid oma kollektsiooniga „It's A Trap?“. Annika käe all valmis kollektsioon, mida vaadati 3D-prillidega.

Naise kollektsiooni kuuluvate esemete peal olid näiteks luukerede käelabad ning tundus justkui jalutaksid laval röntgenülesvõtted. „Ma olen alati olnud suur ebatraditsiooniliste mustrite fänn. Lilled ei paku mulle nii palju pinget. Üritan tumedatest teemadest teha ilusad mustrid,“ sõnab Annika, kes käsi tihti oma loomingus kasutanud on. „Minu sõnum on see, et tuleks luua asju, millel on sügavam lugu kui neil, mida me endale kergekäeliselt ostame.“

Kollektsiooni „It's A Trap?“ lugu on Annika sõnul isegi pisut nukker. „Kollektsioon räägib sellest, kuidas mõned inimesed on oma kehas lõksus. Meil pole veel kehaosadele varuosade turgu, kust saada uus, kui miski alt veab. Mõnikord tahaks jõuda kõike teha, aga keha ei vea järele. On aga inimesi, kes suudavad keha teistmoodi ära kasutada,“ räägib Annika ja ütleb, et hea näide sellest on tänaseks meie hulgast lahkunud füüsik Stephen Hawking. „Ta suutis saavutada kõik, kuigi tema keha oli sellises seisus, nagu oli.“ Lisaks räägib kollektsioon ka kahes maailmas elamisest. „Praegugi on üks pool meist ju virtuaalmaailmas, teine aga pärismaailmas. Mõne jaoks ongi ehk virtuaalne maailm põgenemistee kehast, millesse ta on määratud.“

ERKI moeshow võitja Annika Kiidron (Teet Malsroos)

Kuidas tuli ta aga selle peale, et kollektsiooni tuleks vaadata 3D-prillidega? „Tänapäeva maailmas on see ju pidevalt meie ümber - lähed kinno ja seal on ka 3D-prillid. See pole midagi uut, kuid keegi pole varem kokku pannud 3D-d, röntgenit ja tekstiili,“ sõnab moelooja.

Kollektsiooni juures oli Annika sõnul kõige raskem kanga kudumine. „Eestis ei ole kangatööstust. Ma ei saa minna Eestis mõnda ettevõttesse ja tellida oma disainiga kangast. Osa kudusin Norras, osa Tartus etiketimasinaga. Katsetan alati erinevaid viise, kuidas oma ideid luua,“ ütleb Annika. „Olen väga suur katsetaja.“ Kangad on teljel kootud. „Käsitsi kudumine võtab aega. See käib täpselt samamoodi, nagu meie vanaemad telgede taga kudusid. Tekstiilikunstnikule on see ka mediteeriv tegevus,“ sõnab Annika.

Et Annika tasemel jõuda, tuleb tõesti palju õppida. Annika paljastab, et kõigepealt õppis ta rõivaõmblemist, seejärel aga lausa kahes koolis korraga - Tartu kõrgemas kunstikoolis tudeerimise kõrvalt õppis ta ka Tartu kutsehariduskeskuses meesterätsepaks. Praegu on ta Eesti kunstiakadeemia hingekirjas ning tahab edasi minna ka doktorantuuri. „Ma tahan teha teadust ja seda valdkonda arendada,“ ütleb Annika. „Hästi paljud noored peavad kangakudumist vanainimeste tööks, aga tegelikult saad sellega väga tuusasid asju teha. See on lihtsalt üks tehnika, mida enda kasuks pöörata,“ ütleb Annika. „Ma tahaksin seda maailma laiemalt tutvustada ja luua metoodikaid, et saaksime teha veel kihvtimaid asju.“

ERKI moeshow võitja Annika Kiidron (Teet Malsroos)

ERKI võit on Annika sõnul väga suur võimalus maailmale oma tööd ja oskusi näidata. „Ma ajan kindlasti oma rida edasi. Ma pole inimene, kes kuskil rahule jääks. Olen otsiv hing,“ muigab Annika.