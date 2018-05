Ma ei ole kunagi varem sellises kaalunumbris ekraanil ja bikiinides käinud ja tabasin ennast mõttelt, kas minu “paksus” mõjutab kuidagi seda kui hästi ja ilmekalt ma suudan teksti edasi anda või kui elavalt kaamera ees olla? Ja ilmselgelt on vastus see, et kaal ei muuda seda absoluutselt. Ma olen kindlasti palju kobam ja ebakindlam olnud 15 kilo kergemana. Ükskõik kui kole see kellegi arust on leian ma, et me peaks ka Eestis olema rohkem toetavad naiste kehaliste muutuste osas. Ma tean, et meie kultuuriruumis seda veel ei tunnistata, aga minu suurus ei ole eluohtlik ülekaalulisus ja pidev dieeditamine ja meeleheitlik kaalunumbri järgminine võivad olla palju evatervislikumad tegevused. Ma tean, et ma pole väga sõnaosav, aga ma loodan, et kes te tunnete, et ei suuda vastata pidevatele kehakultuse standarditele, siis see ei ole midagi hullu. Sa ei ole kuidagi kehvem!!! Ärge tehke endale liiga ja proovige oma kehaga uuesti sõbraks saada. See on peamine! ❤️ pildilt on näha, et õige kaameranurk on samuti väga oluline 🙈💪🏼

