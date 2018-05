Katharina Toomemets

Koit: Mul on olnud au sinuga koos proovi teha sel nädalal, jube vinge on olnud näha, sinus on enesekindlus, see on isegi muljetavaldav kõrvalt jälgida. Sa ütlesid pärast proovi, et sul on nii palju raha taskus, et bussipilet osta, et koju sõita. Ma loodan, et see jääb sul alles ja sa ei pea koju sõitma. Väga tubli.