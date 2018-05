Vene siseministeerium on avalikustanud video, mis kujutab anonüümset kahtlusalust teo osas tunnistusi andmas. Selles räägib 37aastane Voronežist pärit mees, et läks galeriisse maali vaatama. "Ma tahtsin lahkuda, kuid siis sattusin galerii buffetisse ja jõin ära 100 grammi viina," kirjeldas ta, et ühtäkki tundis ta, et sai millestki vaimse raputuse.

Mõned vene meediakanalid kirjutavad, et mees ründas maali, sest arvas, et sellel olev vene ajalootõlgendus on vale.

Maali eemaldamist väljapanekult on varasemalt nõudnud Vene natsionalistid, kelle sõnul pole maal tõepärane. Tretjakovi galerii on maali eemaldamisest keeldunud.