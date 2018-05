Kodustes asjades ning minevikku puudutavates küsimustes on võimalik pereliikmetega koostööd teha, kõigile osapooltele sobivaid lahendusi leida ning ebakõlad lahendada.

Suurepärane ajahetk suhete arendamiseks ja korrastamiseks. See puudutab nii isiklikku kui ka tööalast partnerlust, läbisaamist sugulaste, naabrite, sõprade ja mõttekaaslastega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea aeg töiste sihtide seadmiseks, läbirääkimiste pidamiseks või koostöökokkulepete sõlmimiseks. Pole suurt vahet, kas ajad oma äri või töötad kellegi alluvuses.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Saad nüüd ennast arendada ja loominguliselt teostada, avardada silmaringi teemadel, mis on sulle südamelähedased. Sea sihte sõltuvalt sellest, mida sa kirglikult armastad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võid tajuda, et vanemate põlvkondade toetus on sul alati olemas, armastuse energia on vabalt voolamas. Austus esivanemate vastu annab palju jõudu.

Neitsi

23. august – 22. september

Ole valmis suhtlema, oma mõtteid ja tundeid teistega jagama ning nende jaoks hea ja mõistev kuulaja olema. Tunne, et armsad inimesed on alati su kõrval, annab lausa tiivad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Saad suurepärast suhtlusoskust kenasti ära kasutada selleks, et äriasju edendada ning töiselt edasi püüelda. Kui võtad eneseteostust kui loomingut, siis tuleb ka raha.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tee plaane silmaringi avardamiseks, pikkadeks reisideks, õppima asumiseks või õpingute jätkamiseks. Saadud teadmisi tuleb sul ka teistele jagada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Vastastikune mõistmine nii vanemate kui nooremate inimestega annab aluse õnnelikule perele ning harmoonilisele eksistentsile. Hoia kalleid inimesi, sulle vastatakse samaga.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tähtis on ennast vaimselt arendada, töötada sisemise tasakaalu saavutamise nimel. Sinu suhted on seda harmoonilisemad, mida avatumalt ja eelarvamuste vabamalt suhtled.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on olemas kõik, mis aitab kaasa tööalasele eneseteostusele – hea vaist, mis aitab muuhulgas ka rahaasjade planeerimisel ning hea suhtlusoskus.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suur veemärkide trigoon toetab su isiklikke püüdlusi, annab võimaluse vabaks loominguliseks eneseväljenduseks. Väga hea aeg ka armuasjade edendamiseks.

Sünnipäevalapsele