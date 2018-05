Rutiini langemine sind täna igatahes ei ähvarda. Lõbusad tegevused ja töö annab siduda nii, et ei tekiks vastuolusid – mõlema jaoks leiab päeva vältel aega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea päev teel olemiseks ja erinevate kohtade külastamiseks. Küllap kohtud päris mitmete inimestega, suhtlus nendega on küll meeldiv, ent kontaktid jäävad pealiskaudseks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Veenuse ja Jupiteri trigoon toob su ellu rõõmu ja rahulolu. Hea, kui saad võimalikult palju aega võtta selleks, et kallimaga koos olla ning kena päeva nautida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Armas inimene, keda juba ammu tunned, võib üllatada. Ehk satute temaga koos ebatavalisse olukorda, milles ta näitab neid külgi, mis tavaoludes on su pilgu eest varjule jäänud.

Neitsi

23. august – 22. september

Et elu vaheldusrikkam oleks, proovi mõnda tavapärast tööd teisel viisil teha kui tavaliselt. Fantaasiat on piisavalt palju selleks, et ise oma elu huvitavamaks muuta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui su töö nõuab tundide viisi töölaua taga istumist, siis täna peaksid juba hommikul võtma plaani midagi, mis vaheldust toob. Äriasjad sujuvad ebatavaliselt hästi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Täna võib sul lihtsalt vedada! Pole välistatud, et keegi sulle ootamatult külla sõidab ja sellega palju rõõmu teeb. Võimalik, et keegi sulle siiralt armastust avaldab.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lennukaid ideid tekib nii sinul kui kaaslasel su ümber. Räägite neist hetkel küll innustunult, ent mõne aja pärast võib see kõik juba ununenud olla.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap on praegused rahaasjad kindlalt kontrolli all, nii et tegemist on pigem tuleviku planeerimisega. Võib-olla käid vaatamas kaupu või objekte, mille soetamist sa kaalud.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sind valdab meeldiv ootusärevus. Igatahes on tunne, et midagi hakkab kohe juhtuma ning siis ei pea sa enam tegelema pooleliolevate tüütute tööülesannetega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ei ole mõtet minevikus uidata, praegune aeg pakub suurepäraseid võimalusi, eriti armusuhete vallas. Tähtis on, et oleksid avatud ja siiras, näitaksid tundeid välja.

Sünnipäevalapsele