Oled uuendusmeelne ja tegutsemislusti täis, sul on kindel visioon maailma parandamiseks. Ent laiahaardelisi muudatusi ei saa üksinda ette võtta, vajad kaaslasi.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võid kuulda nii mõndagi põnevat ja lausa intrigeerivat, ent sinuni jõudev info ei pruugi õige olla. Enne, kui kuuldust järeldusi teed, kontrolli kõik mitu korda üle.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle tehakse ehk huvitavaid pakkumisi, enne neist kinni haaramist mõtle põhjalikult ja uuri tausta. Ära pea töö juures esmatähtsaks palga suurust, mõju avaldavad ka teised tegurid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võib tekkida põnevaid rahateenimise võimalusi. Ent nende ilmnedes tasub esmalt ise süvendada, alles hiljem võiksid nõu küsida ka teiste inimeste käest.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui sul on lähedastega mõni probleem selgeks rääkimata, tasub nüüd vaeva näha selle nimel, et asjad joonde saada. Näita kallitele inimestele, et sa neid tõesti armastad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sa ei pea suurt midagi tegema selle nimel, et oluliste asjade kohta teavet saada – info, mida vajad, jõuab nii ehk naa sinuni, hoia ainult silmad ja kõrvad lahti.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Avastad oma isiksuse erinevaid tahke, suudad ühtaegu olla nii loominguline kui ka mõistuspärane. Mitmekülgsus annab sulle nii mõneski olukorras teiste ees eelise.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui sul on muidu ehk raske oma tundeid sõnadesse panna, siis nüüd õnnestub see lausa suurepäraselt – on üsnagi hea päev selleks, et armastust avaldada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg sobib muudatuste tegemiseks, aga tuleb silmas pidada mõistuspärasuse printsiipi – läbimõtlematu muudatus ei pruugi areng olla, ära lõhu toimivaid struktuure.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Näed tegevust pikemas perspektiivis. Tasub teha plaane, ent mitte lähtuda seejuures kõigest harjumuspärasest, vaid väljuda julgelt mugavustsoonist.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oskad olla taktitundeline ja meeldiv, suudad kenasti oma soove sõnadesse panna. Tänu suurepärasele suhtlusoskusele suudad inimesi enda poole võita ja viljakat koostööd teha.

