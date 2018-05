Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sulle näib, et takistused on ju selleks, et neid ületades tõestada enda tugevust. Oled leidlik, suudad keerulistele olukordadele läheneda uudsel viisil.