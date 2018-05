Keskendu uute asjade õppimisele, aga hoidu suurematest ümberkorraldustest tööl. Seal on õhkkond elektrit täis, võimalik, et osaliselt põhjustad pingeid sina ise.

Ole hoolikas, planeeri enda tegevust. Kui pead kuhugi sõitma, mine aegsasti kohale ja hoidu ärritumast, kui sõiduplaanist kinni ei peeta või muid äpardusi ette tuleb.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ka heade sõprade ja mõttekaaslastega päevapoliitilistel teemadel rääkides võib olukord ootamatult tuliseks minna. Mõnes asjas on teie arvamused väga erinevad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ilmneb vastuolusid sinu armusuhete ja tööalaste ambitsioonide vahel. Ehk ei taha kallim leppida, et liiga pikki päevi tööl veedad. Lahvatada võib ka armukadedus.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ilmselt pead täitma kellegi teise käske ja keelde, sul ei ole väga palju mänguruumi. Kohustused, mida tööpäev kaasa toob, ei pruugi sulle meelt mööda olla.

Neitsi

23. august – 22. september

On raske aru saada, mis on armastus, mis aga pelgalt flirt. Võimalik, et keegi üritab väga intensiivselt sulle läheneda. Ära lase endaga manipuleerida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Asjad edenevad, kui sa liigselt ei kiirusta ja õigeid abilisi kasutad. Äriasju tasub usaldusväärsete kaaslastega koostöös arutada ja edendada. Mõistlikke mõtteid käivad välja ka pereliikmed.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töökaaslastelt kuuldud kuulujutud võivad olla üllatavad. Kuna need sind kuidagi isiklikult riivavad, kipud aga kõike tõe pähe võtma. Pigem kontrolli fakte.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mingi huvialaga tegelemine võib osutuda üle ootuste kulukaks. Kuigi see sulle üldse ei meeldi, pead praegu raha siiski millegi muu jaoks säästma.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sulle võib tunduda, et su lähedased teevad asju valesti, seetõttu proovid juhtimist enda kätte haarata ja teed seda toore jõuga. Proovi rahulikumalt võtta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sulle tundub ehk, et oled väga armunud, et see on nüüd päriselt see õige. Moment on aga selline, mil tunded on nii intensiivsed, et võivad mõistuse sootuks varjutada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui kuulud mingisse organisatsiooni või huviklubisse, siis täna ei pruugi suhted sealsete inimestega hästi sujuda. Väärtushinnangute teemal võib kiskuda sõnasõjaks.

Sünnipäevalapsele