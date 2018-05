Bocuse d’Or on maailma hinnatuim kokandusvõistlus, kus viie ja poole tunni jooksul tuleb publiku silme all valmistada kaks rooga. Torinos toimuval Euroopa eelvoorul on ühe kohustusliku roa tooraineks noorlooma sisefilee, vasika harknääre ja risotoriis. Teises roas tuleb kasutada Itaalia päritolu Castelmagno juustu ja kanamune.

Pavel Gurjanovi sõnul on tema võistlustöös palju Eestile iseloomulikku: "Kasutame kõrvitsat ja kukeseeni, korjame ise karulauku pesto jaoks," märkis ta ning lisas, et menüüs on olulisel kohal ka eestlastele tuttavlik kapsarull. "Olen seda kapsarulli teinud juba ligi sada korda." Gurjanov on võistlusteks iganädalaselt treeninud juba viimased pool aastat.

Võistlust Eestis üle kümne aasta eest vedanud Dmitri Demjanovi sõnul on tegemist gastronoomilise kummardusega Eesti sajandal sünnipäeval. "15 kuud treeninguid, enam kui 50 degusteerimist, suur hulk kvaliteetset toorainet, lugematu hulk koosolekuid ja ajurünnakuid. Teeme kõik, et Eesti toidu lipp lehviks rõõmsalt Euroopa tasemel," lisas ta.

Võistlustöö erilise esitluskandiku on loonud EKA lõpetanud metallikunstnikud Risto Tali ja Rainer Kaasik Aaslav. Oma tööd on nad kasutanud paekivi meenutavat kergemat kunstkivi, kullatud messingut, titaani ja klaasist elemente.

Ettevalmistustesse Bocuse d’Or-iks on kaasatud kõik eelmiste aastate võistlejad ja treenerid: Vladislav Djatsuk, Emmanuel Wille, Heidi Pinnak, Dmitri Rooz. Lisaks löövad kaasa Angelica Udeküll ja Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendusest.