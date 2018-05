Ilmateenistuse andmeil on kuues maakonnas tuleohu tase juba äärmiselt kõrge ja esialgu ei paista pikka aega valitsenud kuivusele leevendust. Seni suurim tulekahju puhkes kaitseväe keskpolügoonil Harjumaal. Esimese teate põlengust Kuusalu vallas Pala külas asuvalt polügoonilt sai häirekeskus reedel kella 13.54 ajal, kuid hiljem tuli kõnesid juba ridamisi, sest suitsusammas paistis kaugele. Süttinud oli metsanoorendik ja pinnas ning ümbruskonda kattis paks suitsupilv. Tuli levis kiiresti edasi: kui reede õhtuks olid leegid haaranud 15 hektarit, siis laupäeva hommikul hinnati põlenguala suuruseks juba 50 hektarit. Päästeameti valvepressiesindaja Mariann Mäeots ütles pühapäeval Õhtulehele, et tule levik polügoonil saadi laupäeva varahommikul kontrolli alla, kuid aktiivsed kustutustööd jätkuvad. „Praegu tööde lõpp veel ei paista,” nentis Mäeots.

Kustutustööde käigus on tuleluuret tehtud drooniga ning õhust kustutamiseks on kaasatud kaitseväe lennuk. Lisaks on Harjumaa päästjatele appi tulnud vabatahtlikud päästjad, Lääne-Virumaa päästemeeskonnad ja kaitseväe tegevväelased koos oma päästetehnikaga. Keeruliseks tegi kustutamise see, et põlevale alale oli jäänud lõhkekehasid, mis hakkasid kahjutules plahvatama. Suurpõlengu põhjuste kohta päästeametil esialgu infot ei olnud. „Seal polügoonil toimuvad pidevalt õppused ja laskmised, aga nende seostamine tulekahjuga oleks ennatlik,“ lausus Mäeots.

Samuti jätkasid päästjad pühapäeval rabapõlengu kustutamist Ida-Virumaal, kus tuli oli haaranud kahe hektari suuruse ala. Laupäeval kell 10.51 sai häirekeskus teate Toila vallas levivast turbapõlengu lõhnast ning kohale sõitnud päästjad leidsid Süsinõmme liivakarjääri lähedalt põleva turbapinnase ja võsa. Kustutustööd olid keerukad, sest ligipääs tulekahjule oli soise pinnase tõttu raskendatud. Sündmuskohale jõudes märkasid päästjad värskeid ATV jälgi, mistõttu on alust arvata, et tulekahju võis alguse saada just sellest sõidukist. Päästeamet palub tuleohtlikul ajal turbapinnal ATV-ga mitte liigelda, sest turbamulla tolm koguneb sõiduki summutile ja võib kuumenedes tulekahju põhjustada. Vihma pole oodata Siseministeerium teatas laupäeval, et ööpäeva jooksul kustutati Eestis 12 maastiku- ja metsapõlengut ning lõkkest alguse saanud tulekahjusid oli üle Eesti kokku 32. Näiteks Narva metskonnas kustutasid päästjad ühel hektaril põlenud maastikku ja Rapla vallas metsa ohustanud tulekahju. Siseminister Andres Anvelt hoiatas, et praegu võib põleng süttida väiksemastki sädemest. Lahtise tule tegemine looduses on keelatud ja isegi RMK lõkkeplatsidel tasuks lõkke süütamisest võimalusel hoiduda. „Loodusesse võib ikka minna, aga auto või ATV tuleks metsast kaugemale jätta või liikuda sootuks kondimootoriga,“ sõnas Anvelt. Ilmateenistus hindab tuleohtu viie palli skaalal, kus kõrgeim tase on „äärmiselt suur” ning järgnevad „suur”, „keskmine”, „väike” ja „tuleohtu ei ole”. Pühapäeval uuendatud kaardil on kuues maakonnas tuleoht juba äärmiselt suur: Harju-, Rapla-, Tartu-, Võru-, Põlva- ja Lääne-Virumaal. Kõigis ülejäänud maakondades on tuleoht suur ja vaid kohati keskmine.