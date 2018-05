Tallinna munistipaalpolitsei amet avaldas video väljakutsest Kaasani kiriku juurde, kus parkimiseksimusele tähelepanu juhtinud patrull sai sõimu osaliseks.

Sündmus leidis aset Tallinna kesklinnas asuva Kaasani kiriku kõrval, kuhu oli keelualale ja haljasalale pargitud hulgaliselt autosid. Olukorda lahendama läinud patrullile pildus ärritunud valestiparkija lisaks inetustele ka ähvardusi. Näiteks ütles ta: "See munder ei kaitse sind õhtul, kui sa oled selle seljast ära võtnud!"



"Tundub, et elu on läinud nii mugavaks, et inimesed ei taha parkida üksnes otse korteri ukse taga, vaid soovitakse sõita ja parkida otse pühakoja ees," kommenteeris juhtumit Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. "Paraku on korrakaitsjate töös ilusamaid ja inetumaid hetki. Põhiline on igas olukorras säilitada rahu ja tasakaalukus. See ei pruugi alati olla kerge. Nii nagu antud videolõigus näha."