Rajameister ja võistluste korraldaja , opsaka bojaarihabemega Rait Koort ütleb uhkusega, et erinevates kaalu- ja tehnilistes kategooriates on võistlemas ligi sada viiskümmend meest ja naist. Kui korvidega võrrid välja jätta, siis võistlema pääseb kuni 50 kuubikuliste masinatega.„Nostalgialaksu sain kuskil kuus aastat tagasi, kui olin 47. Kaalukate kategoorias, ehk siis üle sajakiloste seas olen vabariigis tulnud neljandaks,“ räägib ta väikese uhkusenoodiga hääles.Rait tõdeb, et mõistagi lendab tuunitud pill originaalist kiiremini, kuid lisab, et päris nii see ka ei ole, et mida valjum ja kõrgem pinin, seda kiirem masin.

Üks mängu ilu jälgima tulnud tulihingelistest võrrifännidest on Andrus Miilaste.„Kiirused on suured, ise olen masinast nelikümmend välja võtnud. Aga pean tunnistama, et vahel annan ikka jalgadega hoogu juurde ka,“ tõdeb tavaelus kohtunikuametit pidav mees.

Parasjagu asub stardijoonele võitleja Jänx 44, kuid reporteril teda enam tabada ei õnnestu. Küll saame jutule korrektselt piiratud habemega Mati Plakiga, kes eelistab puhast originaali. Igapäevaelus objektijuhina töötaval mehel on legendaarne Riga-13, mis läigib nagu oleks just müügisaalist välja lükatud.

„Täielik originaal, aastast 1990. Rajal läheb ikka väga raskeks, sest midagi pole tuunitud. Varuosadest on kahju. Täna on need nii defitsiitsed, et las nad olla rahulikult edasi,“ räägib ta.

Mati läheb rajale aga kindlalt, sest nagu näitas paari päeva eest tehtud proovisõit maanteel, arendab tema masin kiirust kuni 40 km/h. Mehel on siiski üks asi südamel. Nimelt ei saa tema viies punnvõrr kuidagi naisega läbi.

„Esimese võrri kohta pole mul eriti mingeid lugusid pajatada, aga see viies hakkas kuuris naist hammustama. Näksas sääremarjast,“ kurdab ta.

Meeste-klassi hirm on abielunaine

Tolmupilves terendavas sprindifinišis ronib mootorrattalt maha Katrin Põldma, kes tuli just teiseks. Tavaelus IT valdkonnas töötav Katrin ei võistelnud aga mitte naiste-klassis.„Napilt läks käest, võistlesin ikka esikoha pärast. Olen esimesele kohale ka tulnud. Mehed on siis tunnistanud, et halb on tüdruku käest tuupi saada. Aga uhke tunne on küll. Algul tulin ainult lõbu pärast võistlema. Nüüd ei ole võistlused enam naljategemise koht. Olen kogu pere võrripisikusse nakatanud,“ ütleb ta ja lisab, et võrrikross on nii karm ala, et seal murtakse ka ribisid.

„Minul endal on ribid siiani terveks jäänud, aga tänagi kukkusin käele. Aga sinikate peale minu mees etteheiteid ei tee, ta ise kannab täna tugikorsetti. Ja kõik ju teavad, et olen segane,“ tõdeb ta.

Hüplikul rajal võrriga sõites on oluline ka kõige pehmema kehaosa treenitus. Mati ütleb, et kestvussõidul on kihutatud ka 24 tundi järjest ning on omal jalal koju jõutud. Katrin kinnitab, et tulihingelistel sportlastel pole probleeme ka ses suhtes ja võtab juba kolmandat korda päeva jooksul stardijoonel koha sisse.

Võrrientusiast Tiit Uibo ei saanud kuidagi võrriüritusele tulemata jätta.

„Esimese võrri sain nii, et kõplasin ja kõplasin ja kuskil silmapiiril see terendas. Vaod olid üle kilomeetri pikad. Sain ühe vana mootori ära osta, siis kõplasin veel ja sain laste jalgratta Ereliukas. Sellest saigi kokku pandud minu esimene võrr. Olin siis kümnene. Mootor oli nii vana, et kui sõitsin Kõrveküla poodi jäätist tooma, siis jätsin võrri sirelipõõsasse põrisema, muidu ei saanud pärast enam käima,“ meenutab ta.

Tiit tõdeb, et ei ole see võrr midagi vaese mehe pill neile, kes endale motikat osta ei jõua. Korralikult tuunitud võrr läheb ka korralikult maksma.