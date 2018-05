Saksamaa relvajõud on alates 2011. aastast avastanud sõjaväe ridadest 89 paremäärmuslast ja 24 islamisti, vahendas Deutche Welle.

Bundeswehr on olnud oma ridades leiduvate paremäärmuslastega tegelemise osas suure surve all pärast seda, kui möödunud aastatel avastati, et üks leitnantidest elab topeltelu, mängides Süüriast saabunud põgenikku ja planeerides terrorirünnakut.

Kaitseministeeriumi andmetel on paremäärmuslastega soetud juhtumeid aastas keskmiselt ligi 300. Tuvastatud 89st ekstremistist 67 teenisid sõjaväes ajal, mil ajateenistus oli kohustuslik. Saksamaal oli ajateenistus meestele kohustuslik kuni 2011. aastani. Saksa vastuluure teenistus ütleb, et pärast sellise kaotamist on ekstremistide hulk sõjaväes märgatavalt langenud.